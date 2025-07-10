Астана рассчитывает принять 1,7 млн туристов в 2025 году

Астана рассчитывает принять в 2025 году 1,7 млн туристов – на 13% больше, чем в прошлом году, сообщил на брифинге в четверг руководитель Центра развития туризма столицы Артём Квашук.
«По итогам прошлого года Астана приняла более 1,5 млн туристов, из которых 340 тысяч — иностранные гости. В этом году мы ожидаем ещё больший поток — порядка 1,7 млн туристов», - цитирует Квашука госагентство Казинформ.
Он сообщил, что в первом квартале этого года город посетили 300 тыс. человек, из которых 68 тыс. – иностранцы.
«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к Астане со стороны международных артистов, организаторов и туристов», - добавил Квашук.
Он не привел данных о том, какой вклад туризм вносит в экономику города.
Городские власти рассчитывают, что развитию туризма помогут и крупные концерты, которые пройдут в Астане в августе и сентябре – в город приедут Дженифер Лопес, а затем группа BackstreetBoys. Продажи билетов на концерт группы, который пройдет 21 сентября, стартуют на следующей неделе.
Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.