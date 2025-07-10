В Казахстане не будут упрощать лицензионные процедуры при назначении опиоидов

В Казахстане не будут упрощать лицензионные процедуры для организаций первичной медико-санитарной помощи на назначение и хранение опиоидов. Об этом было сообщено в ответе заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева на депутатский запрос сенатора Айнур Аргынбековой.

Кошербаев считает, что упрощение лицензионной процедуры может представлять серьезную угрозу общественной безопасности.

«В связи с высоким риском незаконного оборота наркотических средств и утечки опиоидов на черный рынок, а также в целях выявления псевдопациентов обеспечивается строгое соблюдение специальных условий хранения, учета опиоидов и обучения персонала», - ответил он в своем письме.

По его словам, лекарственные средства, содержащие наркотические, психотропные вещества, а также их прекурсоры, отпускаются организациям здравоохранения на основании требований, утвержденных НПА.

В июне депутат сената парламента Айнур Аргынбекова в своем запросе отметила, что в Казахстане зарегистрированы лишь три препарата из группы опиоидных анальгетиков и отсутствуют короткодействующие таблетированные формы морфина. По ее словам, установленные процедуры лицензирования хранения и выдачи наркотических средств затрудняют назначение и получение обезболивающих, особенно в сельской местности.

Она также добавила, что при этом срок выписки препаратов часто ограничивается 2–3 днями, вместо предусмотренных 10–30 дней, и все это ведет к страданиям пациентов и нарушает международные обязательства Казахстана в сфере прав человека.

В связи с этим она предложила рассмотреть возможность упрощения лицензионных процедур для организаций ПМСП на назначение и хранение опиоидов, включая норму неснижаемого запаса.