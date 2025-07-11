Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

В пятницу, 11 июля, комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Ранее прогнозы Нацбанка показывали, что базовая ставка на уровне 16,5% должна сохраняться в течение всего 2025 года.

Годовая инфляция в июне составила 11,8%. По данным Нацбанка, рост цен отмечается по всем компонентам и основной вклад по-прежнему вносит сектор услуг - 16,1%, за счет удорожания регулируемых услуг на фоне реализации тарифных реформ, так и рыночных.

Также продовольственная инфляция составила 10,6% и она вносит значимый вклад из-за роста стоимости импортных товаров и ключевых видов сельскохозяйственной продукции.

Отмечается, что сохраняется инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования.

«Внешнее инфляционное давление несколько ослабло из-за замедления инфляции в ключевом торговом-партнере - России. Мировые цены на продовольствие остаются высокими (за исключением зерновых). В развитых экономиках инфляция снижается с начала года, однако регуляторы отмечают растущую неопределенность», - говорится в сообщении.

Вместе с тем во внешнем секторе сохраняется повышенная волатильность на финансовых и сырьевых рынках на фоне торговых разногласий и геополитической напряженности, в том числе на Ближнем Востоке. В этих условиях цены на нефть складываются ближе к уровню оптимистичного сценария.

По данным Нацбанка, рост экономики за январь-май 2025 года составил 6% г/г. Высокие темпы роста наблюдаются в транспорте, строительстве, торговле, также растет деловая активность в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Внутренний спрос на товары и услуги остается высоким, чему способствуют высокие темпы потребительского кредитования - 32,4% г/г.

В Нацбанке ожидают, что базовая ставка сохранится на текущем уровне до конца 2025 года в связи со сложившимся балансом факторов инфляции, динамикой её текущих темпов, проинфляционными тенденциями и сохраняющейся неопределённостью во внешней среде.

Вместе с тем Комитет по денежно-кредитной политике не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости.