В этом году выделено 77 тыс. грантов в бакалавриат
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В Казахстане стартовал прием заявлений для участия в конкурсе грантов
Фото Жанары Каримовой

В Казахстана в воскресенье стартовал прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе грантов, он продлится неделю, сообщило министерство науки и высшего образования.

Подать документы можно через портал электронного правительства, а также через центры приема при университетах.

Для участия в конкурсе грантов абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото и аттестат о среднем образовании.

Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены пороговые баллы по результатам ЕНТ: для направлений «Право» и «Педагогические науки» - не менее 75 баллов, для медицинских специальностей – не менее 70 баллов, для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

При этом вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

Список имен обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.

В этом году Казахстан выделяет 77 тысяч образовательных грантов, больше всего по инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям – 20,9 тыс. грантов, по педагогическим специальностям – 17,9 тыс. грантов и в области информационно-коммуникационных технологий – 12,1 тыс. грантов.

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