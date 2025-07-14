Самолет Air India разбился из-за прекращения подачи топлива к обоим двигателям

Предварительный отчет Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) показал, что самолет Air India потерпел крушение из-за прекращения подачи топлива к обоим двигателям в минуты, когда самолет набирал высоту, сообщает CNN .

«Черный ящик» самолета показал, что самолет достиг скорости 180 узлов, когда переключатели подачи топлива обоих двигателей были «переведены из положения "Работа" в положение "Отключение"», говорится в отчете. Переключатели переключились с интервалом в одну секунду, прекратив подачу топлива. На аудиозаписи с черного ящика слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он их переключил, однако тот отвечает, что не делал этого.

Через несколько секунд переключатели были переведены в режим работы, подача топлива возобновилась, оба двигателя смогли снова запуститься, но было уже слишком поздно, чтобы остановить снижение самолета.

Полученные результаты не позволяют понять, каким образом переключатели подачи топлива были переведены в режим отключения во время полета: было ли это преднамеренно или же причиной стала техническая неисправность. При этом они спроектированы так, чтобы их нельзя было случайно нажать.

В 2018 году Федеральное управление гражданской авиации США выпустило информационный бюллетень, где говорилось о «возможном отключении функции блокировки переключателя управления подачей топлива». Однако, поскольку это не считалось опасным, Air India не проводила проверки.

12 июня пассажирский самолет индийской авиакомпании Air India потерпел крушение вот время взлета из аэропорта Ахмадабада. Самолет, направлявшийся в Лондон, разбился в районе Мегани, недалеко от аэропорта. На борту находились 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа, выжил только один человек.

Это первый случай катастрофы со смертельным исходом с участием Boeing 787 Dreamliner. С момента ввода в коммерческую эксплуатацию в 2011 году у Dreamliner не было ни одной аварии с гибелью пассажиров.