В Алматы проведут реконструкцию троллейбусного парка, построят новые газозаправочные станции для автобусов и новые автопарки с учетом увеличения подвижного состава. Такие поручения дал аким города Дархан Сатыбалды.

В ходе рабочего объезда он посетил троллейбусный парк, который обслуживает 212 троллейбусов. «Алматыэлектротранс» продолжает модернизацию кабельно-контактных сетей и трансформаторных подстанций, но в то же время требуется обновление инфраструктура самого парка, так как здания ремонтной зоны, складов и диспетчерской были построены в 1960-х годах и в них не проводился капитальный ремонт.

Сатыбалды поручил «Алматыэлектротранс» начать разработку проектно-сметной документация для реконструкции троллейбусного парка.

Кроме того, аким города ознакомился с инфраструктурой автобусных парков №1 и №2. В парке №1 обслуживается 300 автобусов на газе. До конца 2026 года здесь планируется построить еще один моечный комплекс, обновить все инженерные коммуникации и за счет частных инвесторов запустить новую газозаправочную станцию. А в парке №2, где обслуживается 320 автобусов, в этом году проведут ремонт газозаправочной станции и общежития для водителей.

В целом вопрос обеспечения инфраструктуры для заправки автобусов является актуальным. Как отметили в пресс-службе акимата, в городе работают восемь газовых заправочных станций, часть из которых нуждается в модернизации.

Также в связи с приобретением нового транспорта требуется создать еще несколько автопарков. В этой связи Сатыбалды поручил пересмотреть распределение маршрутов по автопаркам.

«То есть чтобы автобус не ехал издалека на свой маршрут. Также мы должны предусмотреть территории под автопарки в будущих полицентрах западный и восточный, особенно в Наурызбайском районе», - отметил глава города.

Аким поручил управлению городской мобильности в кратчайшие сроки определить земельные участки под новые автопарки и ускорить разработку проектной документации, а профильным управлениям – проработать вопрос привлечения инвесторов для модернизации действующих и строительства новых газовых заправочных станций для автобусов.