Трамп пригрозил ввести почти 100%-ные пошлины в отношении торговых партнеров России

Президент США Дональд Трамп призвал Россию в течение 50 дней урегулировать конфликт с Украиной, в противном случае он пообещал ввести «очень жесткие тарифы» в отношении ее торговых партнеров, сообщает Русская служба ВВС .

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что разочарован Владимиром Путиным и недоволен позицией Москвы по урегулированию конфликта в Украине: «Я думал, что мы должны были заключить соглашение уже давно, но оно все продолжается и продолжается».

Он пообещал ввести тарифы «примерно в 100%» в отношении торговых партнеров России, если не будет достигнуто соглашение о перемирии в течение 50 дней. Представитель Белого дома уточнил агентству Reuters, что Трамп имел в виду пошлины на российские товары, а также вторичные санкции в отношении других стран, покупающих российские экспортные товары, в том числе нефть.

В то же время США и НАТО договорились о поставках Украине военного оборудования на миллиарды долларов. Как заявил Трамп, Вашингтон будет «производить оружие высшего качества» и отправлять его НАТО, а затем уже альянс будет направлять его «туда, где оно необходимо». Эти поставки будут включать ракетные системы и батареи Patriot.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал это решение «действительно большим событием». По его словам, Украина может получить «действительно огромное количество военного оборудования» для противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов.

Между тем аналитики считают, что 50 дней – это слишком большой срок, дающий Кремлю огромное пространство для маневра. Кроме того, прежние ультиматумы Путину так ни к чему и не привели.