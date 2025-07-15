Политика повышения тарифов на коммунальные услуги продолжится – Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов во вторник в ходе пресс-конференции заявил, что рост тарифов на коммунальные услуги будет продолжаться, хоть в этом году и ввели ограничения.

«Рост тарифов не приостановлен. Хочу воспользоваться сегодняшней площадкой и сказать, что рост тарифов будет продолжен. Это болезненный и неприятный вопрос», - сказал Бектенов.

Премьер напомнил, что в течение «очень долгого периода» тарифы были зарегулированы, что «совершенно не позволяло инвестировать» в ЖКХ. Все это привело к авариям в 2022 и 2023 годах в Экибастузе и Риддере.

«Если мы хотим, чтобы у нас постоянно было тепло зимой дома, был свет, вода, другие инженерные сети хорошо работали, мы будем идти по пути повышения тарифов», - подчеркнул премьер.

Он уточнил, что правительство «пересмотрело шаг увеличения тарифов с целью снижения давления на инфляцию», но в целом политика повышения тарифов будет продолжена.

«Я не хочу выглядеть хорошим и говорить, что я остановлю темп роста тарифов. Нет, не остановлю. Будем расти. Будем расти и будем за счет этого привлекать инвестиции в сферу ЖКХ, и программа "Тариф в обмен на инвестиции" себя очень хорошо зарекомендовала», - заявил глава правительства.