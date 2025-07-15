Перевыполнение добычи связано с объективными факторами
Казахстан будет превышать свои обязательства в рамках ОПЕК+, заявил Бектенов
фото enka.com

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстан не рассматривает выход из сделки ОПЕК+ и вынужден превышать свои прогнозные обязательства в связи с реализацией проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз, заявил во вторник в ходе пресс-конференции премьер-министр Олжас Бектенов.

«В данный, конкретный момент мы не рассматриваем вариант выхода из сделки ОПЕК+. Считаем, что эта сделка полезна, в определенной степени способствует стабильности на нефтяном рынке. Поэтому этот вопрос не рассматривается. Будем максимально стараться выполнить свои обязательства, но с учетом, конечно, национальных интересов», - подчеркнул Бектенов.

Премьер-министр напомнил, что Казахстан «максимально старается выполнять свои обязательства», но это «не всегда получается» из-за проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз.

«Опять же, возвращаясь к соглашениям о разделе продукции, это все оговорено, и мы всегда коллегам по ОПЕК+ говорили об этом, что у нас, когда будет ПБР, мы будем прогнозно превышать свои обязательства. В прошлые годы мы, наоборот, не добирали», - объяснил премьер-министр.

Требовать от партнеров по Тенгизу снижать добычу Казахстан не может, так как они инвестировали в проект будущего расширения $49 млрд, подчеркнул он, соответственно, они «рассчитывают на увеличение добычи, получение возврата своих инвестиций и получение прибыли».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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