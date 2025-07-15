Это данные 2022 года
Утечка данных более 16 млн казахстанцев могла произойти из медорганизаций – Бектенов
ФОТО INFORM.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Утечка данных 16,3 млн казахстанцев, о которой стало известно в июне, вероятнее всего, произошла из медицинских организаций, заявил во вторник в ходе пресс-конференции премьер-министр Олжас Бектенов. Он также сообщил, что эти данные 2022 года.

«Могу сказать, что по имеющейся сейчас информации, (это персональные – В.) данные 2022 года. То есть утечка была по состоянию на тот период. <…> По предварительным выводам, которые есть у проверяющих органов, это утекло, скорее всего, из медицинских организаций», - сказал Бектенов.

То есть, подчеркнул он, медорганизации получают доступ к государственным базам данных и не обеспечивают их сохранность. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и расследуют уголовное дело.

«Именно за эту (утечку – В.) – нет (никого еще не наказали – В.). Еще конкретных выводов нет. Но, я думаю, однозначно правоохранительные органы дойдут до сути, найдут ответственное лицо, которые допустило это. И он будет привлечен к уголовной ответственности», - убежден глава кабинета министров.

Он также добавил, что с учетом нарастания подобных угроз правительство будет реагировать в законодательном и оперативном плане.

В июне стало известно о том, что 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть: в открытый доступ попали ФИО, пол, дата рождения, ИИН, номера мобильных, рабочих и домашних телефонов казахстанцев, а также их гражданство, национальность, адрес, статус подтверждения адреса и дата начала проживания. Откуда произошла утечка, не установлено. В TSARKA считают, что опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщало, что проводит всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных. Однако глава ведомства Жаслан Мадиев заявлял, что данная утечка была «когда-то», а «всплыла в сети» только сейчас.

19 июня по поручению генерального прокурора правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту утечки персональных данных.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Удалены аккаунты известных журналистов Ахмедьярова и Борейко в соцсетях
Новости
Нуржан Кусаинов назначен главой Службы по противодействию коррупции КНБ
Новости
В акимате Алматы не рекомендуют покупать квартиры в 28 жилых комплексах
Новости
В горах Алматы найдено тело студента, которого искали с 6 июля
Новости
Директор управления по работе с персоналом президента США Серджио Гор родился в Ташкенте — OCCRP
Новости
В Казахстане обнаружено свыше 88 тысяч незарегистрированных SIM-карт