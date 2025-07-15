Утечка данных более 16 млн казахстанцев могла произойти из медорганизаций – Бектенов

Утечка данных 16,3 млн казахстанцев, о которой стало известно в июне, вероятнее всего, произошла из медицинских организаций, заявил во вторник в ходе пресс-конференции премьер-министр Олжас Бектенов. Он также сообщил, что эти данные 2022 года.

«Могу сказать, что по имеющейся сейчас информации, (это персональные – В.) данные 2022 года. То есть утечка была по состоянию на тот период. <…> По предварительным выводам, которые есть у проверяющих органов, это утекло, скорее всего, из медицинских организаций», - сказал Бектенов.

То есть, подчеркнул он, медорганизации получают доступ к государственным базам данных и не обеспечивают их сохранность. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и расследуют уголовное дело.

«Именно за эту (утечку – В.) – нет (никого еще не наказали – В.). Еще конкретных выводов нет. Но, я думаю, однозначно правоохранительные органы дойдут до сути, найдут ответственное лицо, которые допустило это. И он будет привлечен к уголовной ответственности», - убежден глава кабинета министров.

Он также добавил, что с учетом нарастания подобных угроз правительство будет реагировать в законодательном и оперативном плане.

В июне стало известно о том, что 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть: в открытый доступ попали ФИО, пол, дата рождения, ИИН, номера мобильных, рабочих и домашних телефонов казахстанцев, а также их гражданство, национальность, адрес, статус подтверждения адреса и дата начала проживания. Откуда произошла утечка, не установлено. В TSARKA считают, что опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщало, что проводит всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных. Однако глава ведомства Жаслан Мадиев заявлял, что данная утечка была «когда-то», а «всплыла в сети» только сейчас.

19 июня по поручению генерального прокурора правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту утечки персональных данных.