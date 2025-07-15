МИД Казахстана отказал в аккредитации еще девятерым сотрудникам Радио Азаттык

Министерство иностранных дел Казахстана отказалось продлевать аккредитацию еще девятерым сотрудникам Радио Азаттык, говорится в письме ведомства, направленном в представительство «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в стране.

«Основанием для принятия такого решения послужили факты систематического нарушения представительством законодательства Республики Казахстан, а именно п. 4 ст. 30 Закона "О масс-медиа"», - сообщили в МИД на запрос об аккредитации сотрудников.

Руководство RFE/RL-Казахстан направляло в МИД ходатайства в установленном законом порядке – за два месяца до истечения срока аккредитации. Как отмечает Азаттык, министерство получило документы и должно было в течение двух месяцев рассмотреть их и письменно уведомить о решении: выдать аккредитацию или отказать с обоснованием причин. Однако по истечении двух месяцев МИД продлил еще на два месяца рассмотрение заявок.

Ранее министерство иностранных дел отказало семерым журналистам Радио Азаттык в продлении аккредитации согласно новым требованиям закона о масс-медиа. Как сообщала юрист общественного фонда «Правовой медиа-центр» Гульмира Биржанова, причиной отказа стали положения нового закона, согласно которым журналистам иностранных СМИ и иностранным журналистам без соответствующей аккредитации запрещено осуществлять профессиональную деятельность.

Радио Азаттык подало на министерство в суд, указав в иске, что конкретных мотивов для продления, кроме общей фразы, указанной в законе, не было отражено, а каких-либо дополнительных документов в отношении журналистов МИД у RFE/RL-Казахстан не запрашивал.

«Ответчик, злоупотребляя своими правами в рамках административной процедуры на протяжении четырех месяцев, создал ситуацию, которую далее использовал как основание для отказа в аккредитации, сославшись на пункт 4 ст. 30 Закона», — говорится в иске.

Еще в прошлом году Радио Азаттык подавал иск в суд на МИД Казахстана после того, как 3 января ведомство отказало в аккредитации 36 его журналистам. Некоторым из них аккредитацию не продлевают еще с 2022 года. Тогда причину отказа спикер палаты Маулен Ашимбаев объяснил тем, что редакция и сами журналисты неоднократно нарушали законодательство в сфере СМИ. При этом он не уточнил, какие именно это были нарушения.

В конце апреля судебное разбирательство закончилось тем, что ​МИД Казахстана и Радио Свободная Европа/Радио Свобода заключили медиационное соглашение и журналисты смогли продолжить свою работу. Тогда содержание соглашения не разглашалось.

Месяц спустя в Казахстане был принят закон «О масс-медиа», который позволил отказывать в аккредитации иностранным СМИ. Закон неоднократно критиковали правозащитники и медиасообщество.

Также Human Rights Watch в своем годовом отчете отметил, что принятый в Казахстане новый закон о СМИ угрожает свободе слова и праву на информацию и предоставляет правительству обширные полномочия отказывать в аккредитации представителям иностранных СМИ, если их материалы содержат неопределенную «пропаганду экстремизма».