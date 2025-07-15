Токаев подписал закон о регулировании деятельности КСК и ОСИ

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства». Законом внесены поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также 23 закона.

Также подписаны законы «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Как напоминает пресс-служба Акорды, первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами. В частности, упразднена такая форма управления как простое товарищество, остались только ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление). Субъектами управления будут управляющая компания и кооператив собственников квартир.

Законом предусмотрено регулирование деятельности кооперативов собственников квартир, а также определение механизмов их функционирования, в том числе заключение договоров с ОСИ, а при выборе собственниками имущества формы управления в виде непосредственного совместного управления на основании протокола собрания, открытие отдельного банковского счета для каждого дома.

За непредоставление ежемесячных и годовых отчетов жителям домов предусмотрены штрафы как на физическое лицо, так и на руководителя юридического лица, осуществляющие управление домом.

Также определяется механизм создания и перерегистрации КСК, при котором КСК создается в двух и более домах, а действующие кооперативы должны в течение года привести свою деятельность в соответствии с предлагаемыми изменениями и пройти перерегистрацию.

Для собственников нежилых помещений устанавливает обязанность уплачивать текущие взносы, утвержденные собранием, в размере, не превышающем более чем в два раза размер взносов, установленных для собственников квартир. При этом предложено, чтобы маслихаты утверждали минимальные размеры взносов на эксплуатационные расходы многоквартирных жилых домах в МРП.

Второй блок поправок связан с изменениями в налоговое законодательство. В частности, устанавливается порядок налогообложения КСК (нежилых помещений) как некоммерческих организаций, освобождаются КСК (нежилые помещения) от налога на добавленную стоимость, оптимизирован порядок представления декларации об активах и обязательствах физических лиц.