Путин намерен продолжать войну в Украине – Reuters

Президент России Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, сообщили источники Reuters , близкие к Кремлю. При этом территориальные требования могут расширяться по мере продвижения российских войск.

По словам источников, Путин считает, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада, а потому не прекратит войну даже под давлением и с введением пошлин США в отношении покупателей российской нефти.

Собеседники агентства также отмечают: Путин считает, что детального обсуждения основ мирного плана не было, что с ним лично никто серьезно не обсуждал это, даже несмотря на несколько телефонных разговоров с Трампом и визиты в Россию спецпредставителя США Стива Виткоффа.

«Поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого. Путин ценит отношения с Трампом и провел хорошие переговоры с Виткоффом, но интересы России превыше всего», - сообщил Reuters один из источников.

Другой источник, знакомый с позицией Кремля, сообщил, что Путин считает цели Москвы гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада и что его не беспокоят угрозы США ввести пошлины за покупку российской нефти.

Два источника также сообщили, что Россия имеет преимущество на поле боя, а ее экономика, ориентированная на войну, превосходит по производству возглавляемый США альянс НАТО по основным видам боеприпасов, таким как артиллерийские снаряды. Все три собеседника агентства добавили, что Путин может расширить захваченную украинскую территорию, если война не будет остановлена. В частности, Москва может дальше захватить Днепропетровск, Сум и Харьков.

В настоящее время Россия контролирует Крым, аннексированный ею в 2014 году, а также всю восточную Луганскую область, более 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Условия мира, выдвинутые Путиным, включают в себя юридические обязательства НАТО не расширяться на восток, нейтралитет Украины и ограничения ее вооруженных сил, защиту русскоязычного населения, проживающего там, а также признание оккупированных территорий российскими. По словам источников, Путин также готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием крупных держав.

В понедельник Трамп выразил разочарование отказом Путина договориться о прекращении огня и объявил о начале поставок оружия в Украину, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он также пригрозил России, что, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней, США введут почти 100%-ные пошлины для торговых партнеров России.

Один из источников агентства считает, что даже если Вашингтон введет пошлины для покупателей российской нефти, то Москва все равно найдет способ продать ее на мировых рынках.

Другой собеседник полагает, что в ближайшие месяцы, вероятно, произойдет эскалация кризиса и война продолжится.