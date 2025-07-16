Общественники Алматы требуют проверить законность переселения детского дома № 1 в Конаев

Общественники, волонтеры и выпускники Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в микрорайоне Баганашыл, опубликовали обращение с требованием немедленно прекратить переселение воспитанников в город Конаев и провести открытые общественные слушания по поводу дальнейшей судьбы детского дома.

«Под предлогом аварийного состояния здания чиновники от образования и акимата Алматинской области планируют начать этапное переселение детей в здание, экстренно построенное в Конаеве за три месяца», - написано в обращении.

По словам авторов, до настоящего времени не был опубликован ни один подтверждающий акт, не раскрывались меморандумы с частными инвесторами, а также не предоставлялись заключения экспертиз и протоколы принятия решений.

«Акт технической экспертизы, на который ссылается акимат, не обнародован. Обследование якобы проведено ТОО “Астанақұрылыссервис” в 2024 году, однако воспитанники и персонал не видели ни одного специалиста», - отмечается в обращении.

Также сообщается, что в 2020 году был утвержден проект капитального ремонта детского дома, прошедший государственную экспертизу, однако средства на его реализацию так и не были выделены. Общественники требуют сохранить детский дом в Алматы и провести капитальный ремонт по уже одобренному проекту.

Кроме того, они требуют разъяснений о юридических действиях, предпринимаемых в отношении земли, на которой расположен детский дом, и о том, кому она может быть передана. По их информации, одна из территорий детского дома уже отчуждена в пользу частных лиц.

«Перевозка детей из центра Алматы в Конаев лишает детей жизненно важной социальной и медицинской среды; противоречит Конституции РК, закону “О правах ребенка” и Конвенции ООН; нарушает моральные и этические принципы, особенно если за этим кроется банальный земельный интерес», - говорится в обращении.

Авторы обращения требуют незамедлительно приостановить переселение до завершения всех проверок, провести открытые общественные слушания с участием жителей, НПО, СМИ и экспертов, обеспечить полную прокурорскую, антикоррупционную и финансовую проверку законности переселения и возможного отчуждения земли, а также обнародовать все сопутствующие документы: заключения, акты, меморандумы и кадастровые данные.

Несколько дней назад депутат мажилиса Бакытжан Базарбек опубликовал приказ от управления образования Алматинской области, где говорится о том, что Алматинский областной детский дом №1 собираются перевести в Конаев. Хотя в марте уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщала, что детский дом останется на месте.