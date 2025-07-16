Продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на четверть

В Казахстане в первом полугодии 2025 года продано 104,9 тыс. новых автомобилей, на 26,2% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в «Қазақстанның Автокөлік Одағы».

В автосоюзе отмечают, что «новые автомобили становятся доступнее». «Это в свою очередь влияет и на вторичный рынок. Многие казахстанские автовладельцы, кто ранее не задумывался о покупке нового авто, теперь выбирают его благодаря выгодным программам, предлагаемым в официальных автосалонах Казахстана », - приводятся в сообщении слова президента автосоюза Анар Макашевой.

В организации прогнозируют, что тенденция сохранится в ближайшие месяцы.

По итогам первого полугодия в десятку самых популярных автомобильных брендов у казахстанцев входят Hyundai с долей рынка 23,1%, Chevrolet (доля рынка 12,7%), Kia (10,8%), Chery (7%), Jetour (6,9%), Haval (5,5%), Geely (5%), Changan (4,8%), Jac (4,5%) и Toyota (4,3%).

Автомобили китайских брендов заняли около 37,5% рынка новых машин.