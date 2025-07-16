Машины стали доступнее, считают в автосоюзе
  • 277
Продажи новых автомобилей в первом полугодии выросли на четверть
Фото Светланы Ромашкиной

В Казахстане в первом полугодии 2025 года продано 104,9 тыс. новых автомобилей, на 26,2% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в «Қазақстанның Автокөлік Одағы».

В автосоюзе отмечают, что «новые автомобили становятся доступнее». «Это в свою очередь влияет и на вторичный рынок. Многие казахстанские автовладельцы, кто ранее не задумывался о покупке нового авто, теперь выбирают его благодаря выгодным программам, предлагаемым в официальных автосалонах Казахстана », - приводятся в сообщении слова президента автосоюза Анар Макашевой.

В организации прогнозируют, что тенденция сохранится в ближайшие месяцы.

По итогам первого полугодия в десятку самых популярных автомобильных брендов у казахстанцев входят Hyundai с долей рынка 23,1%, Chevrolet (доля рынка 12,7%), Kia (10,8%), Chery (7%), Jetour (6,9%), Haval (5,5%), Geely (5%), Changan (4,8%), Jac (4,5%) и Toyota (4,3%).

Автомобили китайских брендов заняли около 37,5% рынка новых машин.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В акимате Алматы не рекомендуют покупать квартиры в 28 жилых комплексах
Новости
В горах Алматы найдено тело студента, которого искали с 6 июля
Новости
Жители микрорайона Ожет в Алматы протестуют против сноса их домов
Новости
В Казахстане обнаружено свыше 88 тысяч незарегистрированных SIM-карт
Новости
Алматинцы требуют остановить реконструкцию участка парка Южный, который вернули городу
Новости
Семерым журналистам «Радио Азаттык» МИД отказал в продлении аккредитации