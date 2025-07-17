Оплатить въезд в Иле-Алатауский нацпарк стало возможным заранее

В Иле-Алатауском национальном природном парке внедряется автоматизированная система контроля, сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.

«Это важный шаг, направленный на создание комфортных условий для посетителей и регулирование движения автотранспорта. В выходные дни количество автомобилей, направляющихся в ущелья Алмарасан и Аюсай, значительно возрастает, что приводит к пробкам и очередям», - отметили в ведомстве.

Для решения этой проблемы была запущена новая система, чтобы водители могли заранее оплатить проезд и проехать в горы без задержек.

Как пояснили в министерстве, новая система автоматически считывает государственный номер автомобиля и позволяет оплатить проезд с помощью QR-кода.

Автоматизированная система уже работает в ущельях Алмарасан, Каскелен, Бутаковка и Тургень. В ближайшее время планируется установка в районах озера Есик и ущелья Аксай.