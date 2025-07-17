Оплатить въезд в Иле-Алатауский нацпарк стало возможным заранее

Теперь водители могут проехать без задержек
В Иле-Алатауском национальном природном парке внедряется автоматизированная система контроля, сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.
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