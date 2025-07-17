Задержанные перед референдумом в Алматы активисты не были знакомы в 2023 году, как утверждает обвинение

В четверг в Алмалинском районном суде Алматы начался допрос подсудимых активистов, задержанных перед референдумом по строительству АЭС. Гособвинение настаивает, что они планировали массовые беспорядки с 2023 года, однако активисты не были знакомы в это время между собой, заявил в суде подсудимый Жанат Казакбай.

«К сожалению, мы каждый раз видим, какие результаты выходят на выборах, где нет независимых наблюдателей. Мы не хотели этого допустить. Поэтому для обучения, в первую очередь общественников, арендовали офис. Однако тот, кто должен был обучать, он не пришел. Поэтому этих тренингов не было», - сказал Казакбай.

По его словам, он не был знаком с остальными подсудимыми в 2023 году, как заявил ранее прокурор. По обвинительному акту, подсудимые начали собираться с декабря 2023 года, чтобы спланировать массовые беспорядки во время референдума по строительству АЭС. Казакбай отметил, что с Темиргалиевым познакомился в апреле 2024 года, во время регистрации одного общественного объединения. С Жауылбаевым и Сыдыковым - во время суда над независимым журналистом Думаном Мухамедкаримом. А с Мубараковым - 24 августа 2024 года, в день независимости Украины, у памятника Тарасу Шевченко.

На суде также выступила свидетельница по этому делу Майгуль Алимкулова. Она администратор офиса, где должны были проводиться тренинги для наблюдателей. По ее словам, до этого она не была знакома с активистами.

Другие свидетели в суд не явились.

Напомним, 29 сентября прошлого года в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова.

1 октября 2024 года активисты Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были арестованы на два месяца. Позже срок их ареста неоднократно продлевали. В отношении них были возбуждены уголовные дела, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

В этом материале «Власть» подробно рассказывала про активистов.