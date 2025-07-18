В Алматы ищут деньги на реставрацию сграффито «Охота и рыбалка»

Медиа-проект Qalaba, основанный тремя алматинскими архитекторками Томирис Рамазановой, Айей Дуйсеевой и Ақжарқын Тлеуберді, изучает историю сграффито «Охота и рыбалка», которое расположено на фасаде здания по адресу: Манаса, 22Б и ищет средства для реставрации этого панно.

В советское время в здании, расположенном на пересечении улиц Манаса-Шевченко находился магазин «Охота и рыбалка». Видимо, поэтому на его фасаде сделали тематическое сграффито.

Сграффито — это настенная роспись, на которой рисунок процарапывается по цветной штукатурке.

«Это редкий пример декоративного искусства советского периода, теряющийся под слоями времени. Сейчас мы ищем автора этого панно, чтобы восстановить исторический контекст, и спонсора, который поможет вернуть городу это произведение в достойном виде», — говорит архитекторка Айя Дуйсеева.

На восстановление сграффито понадобится около 7 млн тенге. Это предварительная оценка, проведенная реставратором.

Qalaba — это независимый медиа-проект, основанный тремя архитекторками из Алматы, которые ставят перед собой цель вернуть интерес к архитектурной идентичности Казахстана, популяризировать местные материалы и переосмыслить казахстанский дизайн-код, сделать разговор о городской среде доступным, живым и вовлекающим, а главное перевести его из слов в действия.

Девушки начали вести свой подкаст, а в Instagram ведут городской дневник, делятся мыслями, интересными местами и историями .

В Алматы уже были удачные примеры восстановления монументальных работ советского периода: так, например, была восстановлена мозаика «Девушка с сувениром», которая теперь находится на горе Кок-Тобе, еще одну мозаику восстановили и установили по дороге на Медео. Всё это были частные инициативы.