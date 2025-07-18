Удален YouTube-канал «Просто журналистика» Лукпана Ахмедьярова

Утром 18 июля журналист Лукпан Ахмедьяров сообщил об удалении его YouTube-канала «Просто журналистика». По его словам, это связано с политическим характером публикуемого контента.

«Сегодня утром мы проснулись и узнали, что нашего канала нет», - сообщил «Власти» Лукпан Ахмедьяров.

По его словам, ночью администрация YouTube прислала уведомление о трех страйках, связанных с нарушением авторских прав на музыку. Однако Ахмедьяров утверждает, что использованная музыка ранее размещалась в открытом доступе - в библиотеке бесплатных треков без авторских прав. Он пояснил, что около десяти дней назад был создан аккаунт, загрузивший ту же музыку и подавший жалобы на его канал.

«Оказывается, 10 дней назад был создан неизвестный аккаунт в "Ютубе", который себе загрузил эту музыку и от себя подал жалобу, что это его музыка. Соответственно, "Ютуб", используя эти жалобы, выставлял нам ночью эти три страйка. И после того как был удален наш канал, этот аккаунт тоже был удален», - сообщил журналист.

Ахмедьяров считает произошедшее целенаправленным вмешательством: «Это однозначно связано с тем контентом, который мы публиковали. А так как весь наш контент был исключительно политического характера, то однозначно понятно, что заинтересованы в этом были власти», - заявил он.

Instagram-аккаунт проекта, по его словам, пока работает, но остается под угрозой, так как «на него продолжаются атаки, периодически в течение недели приходят письма о том, что кто-то пытается войти в аккаунт».

Также, по словам Ахмедьярова, фейковые аккаунты в Instagram, которые ранее создавались от имени проекта, были удалены.

На прошлой неделе были удалены страницы независимого журналиста и автора канала «Гиберборей» Вадима Борейко в Facebook, а также аккаунт независимого проекта «Просто Журналистика» в Instagram. Страница Вадима Борейко в Facebook была удалена 7 июля и до сих пор не восстановлена.

«"Фейсбук" удален, "TикТок" удален навсегда, "Инстаграм" восстановлен», - сообщил Борейко «Власти».