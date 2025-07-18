В Петропавловске построят новый мусорный полигон за 6,1 млрд тенге

В Петропавловске построят новый мусорный полигон стоимостью 6,1 млрд тенге. Об этом заявили министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и заместитель акима Северо-Казахстанской области Рустем Курманов на встрече с жителями региона. Старый полигон, которому уже более 40 лет, будет закрыт.

Министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что проект нового полигона уже находится в стадии подготовки.

«Вопрос очень серьезный и актуальный. Вообще по стране у нас со старыми полигонами есть проблема, которые были построены в советское время. И вот если у нас 3,9 тыс. в стране полигонов, то из них всего более 500 соответствуют требованиям экологического кодекса. Но мы договорились с акиматом, что сейчас разрабатывает проектно-сметная документация, завершится в августе-сентябре. И мы за счет средств утильсбора профинансируем», - отметил министр.

Курманов в свою очередь добавил, что действующий полигон заполнен на 99%, поэтому он будет законсервирован по требованиям законодательства.

«Мы определили участок, который соответствует всем требованиям. Предварительная стоимость строительства составляет 6,1 млрд тенге. По всем требованиям, которые сейчас есть в Экологическом кодексе, этот полигон будет построен в Петропавловске. С учетом всех требований по недопущению выбросов, такой полигон мы сделаем» - заявил заместитель акима области.

Средства на строительство Петропавловск займет у «Жасыл Даму».