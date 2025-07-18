На ТЭЦ Жезказгана построят парогазовую установку для покрытия электрической потребности

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Улытау проверил модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры, в частности ознакомился с ходом ремонта ТЭЦ Жезказгана.

В правительстве напомнили, что ТЭЦ была выведена из «красной зоны» в 2024 году благодаря снижению износа оборудования по итогам капитальных ремонтов котельного и турбинного цехов в 2023–2024 годах. Сейчас электростанция с установленной мощностью 252 МВт и тепловой – 564 Гкал/час выдает 175 МВт электроэнергии и 363 Гкал/час тепла. А для снижения технического износа проведены капитальные и текущие ремонты ключевого оборудования, в том числе двух котлов и двух турбин. В настоящее время продолжаются работы на котле №7 и турбине №7.

Вместе с тем для покрытия электрической потребности и повышения маневренности энергосистемы начато строительство парогазовой установки мощностью 75 МВт на территории ТЭЦ. В рамках проекта будет создано 80 новых рабочих мест.

В ходе рабочей поездки Олжас Бектенов также ознакомился с ходом модернизации хозяйственно-питьевых очистных сооружений Жезказгана. По данным акимата, завершается вторая очередь, в рамках которой предусмотрено внедрение мембранной технологии обратного осмоса производительностью 66 тыс. кубометров в сутки. Общая готовность проекта составляет 47%, завершение ожидается в конце 2026 года.

Реализация этого проекта позволит обеспечить стабильное и качественное водоснабжение Жезказгана, а также снизить износ очистных сооружений с 90% до 37%.

Также мдет модернизация всей системы водоснабжения, включая реконструкцию насосных станций, Эскулинского водовода и водозаборных сооружений. По информации акимата, по проекту модернизации хозяйственно-питьевых очистных сооружений отмечается отставание от графика в 125 дней и низкая интенсивность ремонта из-за недостаточного количества рабочих – порядка 30 вместо заявленных свыше 300 человек.

Бектенов поручил незамедлительно принять меры в отношении подрядчика и обеспечить завершение проекта в срок.