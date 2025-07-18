Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».

Как напоминает Апресс-служба Акорды, Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы.

Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость –16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. При этом освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, услуги по изданию книг в печатном виде и археологические работы. Для реализации периодических печатных изданий НДС снижен до 10%.

Также снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).

Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% – для банков (за исключением кредитования субъектов бизнеса) и игорного бизнеса, 5% – для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной – 3%. А до 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом «Байтерек». Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 5 лет для новых малорентабельных участков.

В то же время вводятся прогрессивные ставки ИПН. Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8 500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы – 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%. А от индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ.

Введено повышенное налогообложение и для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда – свыше 100 млн тенге, алкоголь – свыше 0,5 млн тенге/ литр, сигары – свыше 10 тысяч тенге/ штука. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.

В целом сокращено количество налогов (упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов), оптимизированы специальные налоговые режимы – теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. При этом самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение.

Существенно меняются и подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга.

