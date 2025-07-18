Дипломата Сакена Мамаша осудили на шесть лет за истязание супруги

Он также лишен дипломатического ранга советника
Тамара Вааль, Астана, Власть
Бывший советник посла Казахстана в ОАЭ Сакен Мамаш признан виновным в истязании своей супруги и приговорен к шести годам лишения свободы. Такой приговор вынес в пятницу судья Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Артур Абдыханов.
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