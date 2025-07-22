За полгода в Казахстан въехало более 7,5 млн иностранцев – МВД

В первом полугодии 2025 года в Казахстан въехало более 7,5 млн иностранных граждан, что на 600 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил и.о. министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства. При этом выехало из страны 7,2 млн человек.

«90% въезжают из стран СНГ», - уточнил он.

Он напомнил, что безвизовый порядок действует для граждан 87 государств, а оформление электронной визы доступно для 107 стран. Через сервис «Е-Қонақ» поступило свыше 900 тыс. уведомлений.

В целом, сообщил Аленов, в стране постоянно проживают 212 тыс. иностранцев, из них в Алматы – 42 тыс.

«За три года их количество возросло на 42%», - сказал и.о. министра.

Вместе с тем временно пребывают в стране 430 тыс. иностранных граждан, из них 360 тыс. человек работают, 8 тыс. – учатся.

Также он сообщил, что в рамках обеспечения миграционного контроля с помощью искусственного интеллекта до конца года завершится реализация проекта по мониторингу пребывания иностранцев.

Кроме того, введен институт регистрации иностранцев, планирующих пребывать в стране свыше 30 суток; а также компетенция МВД по отказу в выдаче приглашений лицам из стран «миграционного» риска».