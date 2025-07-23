Запуск первого рейса казахстанского грузового авиаперевозчика ожидается в начале 2026 года

На совещании в правительстве по вопросам развития авиационной отрасли председатель правления АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» Нурлан Жакупов сообщил, что запуск первого рейса национального грузового авиаперевозчика запланирован на начало 2026 года.

Как рассказал Жакупов, в соответствии с мировой практикой на начальном этапе предусматривается аренда трех воздушных судов с последующим расширением флота до десяти единиц. Запуск первого рейса под операторством национального грузового авиаперевозчика ожидается в начале 2026 года. Для рентабельности предусмотрены меры по гарантированному обеспечению топливом.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил максимально ускорить все подготовительные процессы.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу усилить позиции Казахстана как ведущего авиационного хаба региона. Проводится комплексная работа по развитию аэропортовой инфраструктуры и внутренних перевозок. Проект по созданию грузового авиаперевозчика – один из ключевых. Его реализация позволит обеспечить переориентацию транзитных потоков в Казахстан и усилит наши позиции на рынке грузовых авиаперевозок», - подчеркнул он.

Кроме того, по данным министерства транспорта, в этом году ожидается пополнение парка воздушных судов на 16 единиц, 6 из которых уже приобретены. В целом до конца 2030 года флот будет увеличен до 221 единицы.

Также в этом году предусмотрено открытие и возобновление 36 маршрутов.

Всего в авиационную отрасль в рамках инвестиционных программ предполагается привлечь порядка $2,9 млрд на реализацию крупных проектов, в частности по строительству новых аэропортов в туристических зонах – Катон-Карагае, Зайсане, Кендерли, а также Аркалыке, реконструкции 10 взлетно-посадочных полос, 10 терминалов, обновление парка спецтехники.