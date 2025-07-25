Франция решила признать палестинское государство

Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Русская служба ВВС .

«Будучи верным своему историческому обязательству по обеспечению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией Государства Палестина. Я торжественно объявлю об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года», - написал Макрон в соцсети Х.

Макрон также заявил о необходимости «немедленно установить перемирие, освободить всех заложников и оказать массивную гуманитарную помощь населению Газы».

«Необходимо также гарантировать демилитаризацию ХАМАС, обеспечить безопасность и восстановить Газу», - добавил президент Франции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «палестинское государство в этих условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля». Он считает, что «палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, они стремятся к созданию государства вместо Израиля».

Палестинское государство признало более 140 из 193 государств-членов ООН. Не признают его США и Британия.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон «это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и срывает мирный процесс».