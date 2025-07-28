Проект воинской службы нового формата запустят в Казахстане осенью

Уже этой осенью в войсковой части 78460 Сил воздушной обороны, расположенной в Алматинской области, срочную службу по новой модели начнут проходить 150 призывников, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Ведомством запускается пилотный проект срочной военной службы нового формата — SARBAZ+.

«Программа направлена на повышение качества подготовки военнослужащих и интеграцию современных технологий в повседневную армейскую жизнь. SARBAZ+ станет площадкой для апробации решений, ориентированных на развитие личного и профессионального потенциала солдат, улучшение условий службы и внедрение цифровых инструментов в управление повседневной деятельностью», - отметили в министерстве.

Проект SARBAZ+ предусматривает интеграцию военной службы с элементами профессионального обучения, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга.

Так, планируется, что каждому военнослужащему будет выдан фитнес-браслет для отслеживания биометрических показателей в реальном времени, а данные с него будут поступать в систему централизованного мониторинга, доступную медицинскому персоналу и командирам, что обеспечит постоянный контроль над состоянием здоровья личного состава. Также внедряется система видеоаналитики.

Кроме того, предусмотрены программы базового обучения в сфере телекоммуникаций и IT, чтобы по завершении службы казахстанцы смогли пройти аттестацию и получить сертификаты. Также запланировано обучение основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и радиосвязи, дополнительно будут организованы занятия по казахскому и английскому языкам, а для развития логического мышления и поддержки интеллектуальной активности планируется запуск шахматных секций.

В рамках программы предусмотрены тренинги по личностному развитию для офицеров и сержантов, направленные на формирование современного, компетентного и устойчивого к стрессам военного специалиста. Офицерский и сержантский состав части также пройдут повышение квалификации, в том числе по международной программе CCNA Cisco в сфере сетевых технологий.

Сейчас па территории части завершаются строительные и ремонтные работы. Здесь обновляют спортивные объекты, устанавливают тренажеры, создают площадки для игровых видов спорта и зоны для зрителей. А для поддержки психологического состояния военнослужащих создается комната эмоциональной разгрузки.

Для отбора призывников в участие в программе разработан официальный сайт проекта, где призывники смогут пройти онлайн-регистрацию, после чего их анкеты будут рассмотрены комиссией я. Кандидаты, прошедшие отбор, получат уведомление о зачислении.

В случае успешной реализации проект планируется поэтапно внедрить и в других подразделениях Вооруженных сил страны.