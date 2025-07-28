Скандал с обсуждением генплана Уральска закончился выговором

Акимат города удовлетворен качеством работ по корректировке генплана
15 июля в Уральске прошли общественные слушания по обсуждению корректировок в генеральный план города. На них обнаружилось, что часть документов касаются других городов: Семея и Караганды. На это обратил внимание активист Данил Матуха. В отделе архитектуры и градостроительства города Уральска редакции «Власти» сообщили о том, что ошибка носила технический характер, ответственный сотрудник получил выговор.
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