Скандал с обсуждением генплана Уральска закончился выговором

15 июля в Уральске прошли общественные слушания по обсуждению корректировок в генеральный план города. На них обнаружилось, что часть документов касаются других городов: Семея и Караганды. На это обратил внимание активист Данил Матуха. В отделе архитектуры и градостроительства города Уральска редакции «Власти» сообщили о том, что ошибка носила технический характер, ответственный сотрудник получил выговор.

«Указанное несоответствие стало результатом технической ошибки при загрузке материалов на сайт. В настоящее время данная ошибка устранена, и актуальные, достоверные данные, включая графические материалы, повторно загружены и находятся в свободном доступе на официальном сайте акимата города Уральск. Работы по корректировке Генерального плана выполнены в полном объеме и в установленные сроки», - говорится в ответе на вопрос редакции о том, будет ли расторгаться договор с исполнителем – компанией «Градо».

В отделе архитектуры уточнили, что по итогам внутренней проверки «по отношению к ответственному сотруднику применены меры дисциплинарного воздействия в виде выговора».

Вечером 15 июля, после слушаний документ перезалили и удалили те разделы, на которые указал Макатуха и которые не касались Уральска. По словам активиста, текст сократился с 500 страниц до 106 страниц. При этом стоимость работ по корректировке генплана составляет 250 млн тенге.