Две новые школы построят в Алматы в микрорайоне Алгабас

Их обещают открыть уже в начале следующего года
В Алматы в микрорайоне Алгабас построят две школы на 2 тыс. и 1,2 тыс. мест в рамках национального проекта «Комфортные школы», сообщила пресс-служба акимата. Дочерняя организация АО «СПК «Алматы» — ТОО «Almaty Finance» — выделило ТОО «NP Almaty» на это 5 млрд тенге.
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