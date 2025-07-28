Две новые школы построят в Алматы в микрорайоне Алгабас

В Алматы в микрорайоне Алгабас построят две школы на 2 тыс. и 1,2 тыс. мест в рамках национального проекта «Комфортные школы», сообщила пресс-служба акимата. Дочерняя организация АО «СПК «Алматы» — ТОО «Almaty Finance» — выделило ТОО «NP Almaty» на это 5 млрд тенге.

«Предусмотрено строительство школ в едином архитектурном и образовательном стандарте с созданием комфортной, инклюзивной и безопасной среды. Учебные заведения будут оснащены STEM-лабораторией, кабинетами робототехники, физики, химии, биологии, интеллектумом, компьютерными классами, актовым залом, медиатекой, коворкингом, мастерскими, а также уличными игровыми и спортивными зонами», - говорится в сообщении акимата.

Кроме того, школы разделят на начальную, основную и среднюю с отдельными столовыми и спортивными залами. В зданиях также установят системы видеонаблюдения, оповещения и автоматической блокировки дверей при возникновении угроз.

Открытие школ запланировано уже на январь 2026 года.

