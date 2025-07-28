Правозащитницу Бахытжан Торегожину вызвали в полицию по делу о «распространении ложной информации»

Правозащитницу Бахытжан Торегожину вызвали в управление полиции Алмалинского района Алматы для рассмотрения административного дела по «распространению ложной информации» (456-2 часть 3 КоАП), сообщила она на своей странице в Facebook.

Ранее она сообщила о тяжелом состоянии здоровья политического активиста и марафонца Марата Жыланбаева, заявив о том, что у него «неестественный цвет кожи, обморочное состояние», а вес снизился до 45 кг.

В комитете уголовно-исполнительной системы эти сведения опровергли и пригрозили ответственностью за распространение ложной информации.

«Вместо того чтобы внятно ответить на вопросы по Жыланбаеву, они опять пишут неправду! Марата никто не осматривает, так как фельдшер учреждения ему ничем помочь не может. Они даже его вес не знают. <...> И КУИС после этого смеет мне угрожать? Я только у вас прошу правду! Я о голодовках и требованиях Марата пишу постоянно! Вами что-нибудь было сделано? Вы только отписки пишете, "он сам голодает, а мы наблюдаем". Чего вы ждете? Вы не знаете, чем заканчиваются такие бессрочные голодовки?» - написала она, попросив своих читателей отмечать в комментариях президента Касым-Жомарта Токаева, «так как в стране ручное управление и судьбу Жыланбаева решает только президент».

61-летний Марат Жыланбаев – лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!». Он находится под стражей с весны 2023 года, осенью того же года на закрытом судебном процессе был осужден на семь лет за участие и финансирование экстремистской организации. Казахстанские и международные правозащитники считают его политическим заключенным.

Жыланбаев – ультрамарафонец, обладатель семи рекордов, внесенных в Книгу рекордов Гиннеса.