К поискам вертолета в Алматинской области привлекли силы еще пяти воинских частей

В районе Сорбулакского водохранилища
продолжается поисково-спасательная операция. Как сообщила пресс-служба
министерства обороны, с раннего утра понедельника проводился визуальный осмотр
водной поверхности и береговой полосы, дроны выполнили облеты района.
«Южная часть побережья дополнительно обследована наземными и водными группами. Для детализации районов прочесывания акватория условно разделена на сектора. На воде задействованы 13 единиц плавсредств, используются специальные технические средства обследования дна», - добавили в министерстве.
В течение дня в район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из других регионов. В том числе, из Конаева — поисковое подразделение, из Актау — личный состав и техника: водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка для обследования труднодоступных участков водоема.
Всего, по данным Минобороны, дополнительно привлечены силы и средства еще пяти воинских частей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что в ходе поисковой операции обнаружены фрагменты вертолета. Ведется их идентификация.
Связь с вертолетом Минобороны, на борту которого находилось три члена экипажа, была потеряна в пятницу в районе населенного пункта Отар. С этого момента продолжаются его поиски.
В субботу спасатели МЧС обнаружили фрагменты воздушного судна на акватории озера Сорбулак в Алматинской области, которые могут принадлежать пропавшему вертолету Минобороны.
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