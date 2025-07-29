Агента по трудоустройству на базе искусственного интеллекта предлагают создать в Казахстане

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предлагает создать на базе искусственного интеллекта агента по трудоустройству. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства первый вице-министр ведомства Каныш Тулеушин, система будет предоставлять гражданам персонализированные рекомендации о востребованных вакансиях.

«Министерство предлагает министерству труда и социальной защиты населения рассмотреть следующие меры по развитию и цифровизации рынка труда – создать ИИ-агента по трудоустройству, который будет предоставлять гражданам персонализированные рекомендации о востребованных вакансиях», - сказал Тулеушин.

Кроме того, он предложил «обогатить» систему «Цифровая карта семьи» новыми данными для формирования цифрового профиля гражданина с учетом его реальных компетенций и потенциала, а также проанализировать влияние искусственного интеллекта на рынок труда и определить профессии, подверженные риску изменения.

«Данный анализ поможет своевременно реагировать на вызовы внедрения новых технологии и сохранить конкурентоспособность рабочей силы», - считает первый вице-министр.

По данным вице-министра труда и социальной защиты населения Аскара Биахметова, по итогам первого полугодия уровень безработицы в Казахстане составляет 4,6%, численность наемных работников достигла 7,1 млн человек, а самозанятых – 2,1 млн человек. При этом по итогам 2024 года около 30% занятого населения не участвуют в пенсионной системе.

В целом же, согласно Концепции развития рынка труда, до 2030 года стоит задача трудоустроить 3,3 млн человек.

«В настоящее время мы рассматриваем применение самых передовых технологий – ИИ-агент по трудоустройству. Синергия двух ключевых инструментов – "Цифровой карты семьи" и "Цифровой карты предприятия" – позволит нам обеспечить взаимодействие без участия человеческого фактора. Наши цифровые продукты смогут выявлять потребность и автоматически подбирать и предлагать пользователям подходящую работу или обучающие курсы на основе их уникального профиля и рыночных трендов», - подчеркнул Биахметов.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минцифры до когда года обеспечить интеграцию данных госорганов и бизнеса и создать единую цифровую систему по созданию новых рабочих мест. Он также заявил, что с начала 2026 года планируется внедрить KPI акимов районов и городов по расширению занятости населения.