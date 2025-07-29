В Иране за полгода казнили более 600 человек – ООН

По данным ООН , в первой половине 2025 года в Иране казнены минимум 612 человек, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда было совершено не менее 297 казней.

«На данный момент по меньшей мере 48 человек находятся в ожидании исполнения смертного приговора, из которых 12 рискуют быть казненными в самое ближайшее время», - отметил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его данным, более 40% казненных в этом году были осуждены по обвинениям, связанным с наркотиками, другие – по расплывчатым формулировкам, таким как «вражда с Богом», которые часто используются властями для подавления инакомыслия и политических оппонентов. Судебные процессы по многим делам проходят в закрытом режиме.

Правозащитники же обеспокоены тем, что среди казненных непропорционально много представителей национальных меньшинств.

Сейчас Совет стражей конституции Ирана рассматривает законопроект, который расширяет определение «сотрудничества с враждебными государствами». В ООН отмечают, что под действие закона, предусматривающего смертную казнь за шпионаж, могут попасть такие действия, как общение в интернете, сотрудничество с иностранными СМИ и даже «идеологическое несогласие».

«Смертная казнь несовместима с правом на жизнь и недопустима с точки зрения человеческого достоинства. Я призываю Иран присоединиться к мировому движению за отмену смертной казни и начать с введения моратория», - призвал Тюрк.