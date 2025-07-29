Третий фильм франшизы «Аватар» выйдет в прокат на казахском языке

18 декабря 2025 года в казахстанский прокат выйдет третий фильм франшизы «Аватар» в казахском дубляже. «Аватар: Пламя и Пепел» эксклюзивно выйдет в форматах IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, Cinemark XD и 4DX. Об этом сообщили в компании Ascar Cinema - официальный дистрибьютор студии Disney и Sony в Казахстане и странах Центральной Азии, Закавказья.

В фильме «Аватар: Пламя и Пепел» режиссер Джеймс Кэмерон возвращает зрителей на Пандору в новое захватывающее приключение с бывшим морским пехотинцем, а ныне лидером нави Джейком Салли (Сэм Уортингтон), воительницей нави Нейтири (Зои Салдана) и семьей Салли.

В мировой прокат фильм выйдет 19 декабря, а в Казахстане на день раньше.

Напомним, в 2022 году две предыдущие части фильма «Аватар» также были озвучены на казахском языке. Тогда эти фильмы были впервые дублированы на государственные деньги. С тех пор зарубежные картины за счет госбюджета больше не дублировались на казахский язык.

Как объяснил в комментарии для «Власти» режиссер дубляжа фильмов Шахмурат Ордабаев, «Аватар» - это один из немногих голливудских фильмов, все части которого дублируются на казахский язык без перерыва. Для кинотеатров это единственный фильм, полностью переведенный на казахский. Потому что ранее дублированные фильмы имели разные форматы: одни части предназначались для телевидения, другие для кинотеатров.

Вторая часть «Аватара» в свое время установила рекорд кассовых сборов среди фильмов, дублированных на казахский язык. Его посмотрели более 42 тыс. зрителей, а сборы составили более 69 млн тенге. Но в прошлом году его рекорд обновил анимационный фильм «Моана 2», став самым успешным по кассовым сборам среди всех дублированных фильмов на казахский язык - за 12 дней проката он собрал более 151 млн тенге.