Правительство выделило порядка 1 млрд тенге на водоснабжение посевов в Кызылординской области

Из резерва правительства выделено порядка 1 млрд тенге на закуп 53 передвижных дизельных насосных станций для нужд Кызылординской области, сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечается, насосные станции используются для переброски воды из магистральных и межхозяйственных каналов во внутрихозяйственные сети. Это позволит поддерживать полив на площади свыше 6 тыс. га даже при низком уровне воды в магистральных каналах.

Всего в регионе засеяно 126,4 тыс. га поливных культур, из них 85,2 тыс. га приходится на рис.

Акиматом области совместно с кызылординским филиалом РГП «Казводхоз» создана специальная мониторинговая группа, а также утвержден график подачи воды на пяти магистральных и трех межхозяйственных каналах.

Между тем в Туркестанской области выявлены 203 факта перехода на посев более влагоемких культур без согласования с местным филиалом РГП «Казводхоз», сообщила пресс-служба министерства воды и ирригации.

«Во всех случаях аграрии посеяли рис вместо хлопка», - заявили в ведомстве.

Так, в Жетысайском районе 66 крестьянских хозяйств посеяли рис на площади 1 079 га, в Мактааральском районе 137 крестьянских хозяйств – на площади 1 128 га земель.

В министерстве отметили, что «это создает дополнительную нагрузку на имеющиеся в регионе водные ресурсы и повышает риск незаконного водозабора». При этом аграрии, по данным ведомства, «знали о мерах по сокращению объемов посадки влагоемких культур» и «были готовы к тому, что не получат необходимый для полива риса объем воды в случае нехватки в регионе водных ресурсов»

С туркестанским филиалом «Казводхоза» заключены дополнительные соглашения по подаче воды.