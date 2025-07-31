В Казахстане с начала года выявлено 1814 случаев заражения ВИЧ

В первом полугодии зарегистрировано 1814 случаев ВИЧ, в том числе в городе Алматы – 315. При этом по сравнению с прошлым годом заболеваемость в стране снизилась на 8%, а в Алматы – на 11%, сообщил комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан редакции «Власти».

Всего по данным на 2024 год в Казахстане 35988 людей, живущих с ВИЧ. Из них 61,7% - мужчин, 38,3% - женщин.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний сообщал, что носителей вируса больше – их около 42 тыс. человек.

В 2024 году в стране всего провели 4 640 942 исследований на ВИЧ-инфекцию, то есть был обследован 21% казахстанцев.

По данным центра, 83% людей, живущих с ВИЧ, знают о своём статусе, из них 90% получают необходимую терапию и 92% из них достигли неопределяемого уровня вирусной нагрузки.

В страновом отчете говорится о том, что в 2024 году в Казахстане было выявлено 4003 случая ВИЧ инфекции, в том числе среди иностранных граждан - 192 случая, среди граждан республики – 3811, снижение по сравнению с 2023 городом составляет 1,2% или 46 случаев. Сейчас преобладает половой путь передачи. Стало меньше случаев передачи вируса при инъекционном употреблении наркотиков. Это связано с тем, что люди, употребляющие наркотики, переходят на более дешёвые и доступные синтетические препараты.

По состоянию на 31 декабря 2024 года 434 ребёнка, родившихся у ВИЧ-позитивных матерей, прошли обследование в течение первых двух месяцев жизни. У 431 ребёнка результат был отрицательным, ВИЧ-инфекция выявлена у трёх детей.

Кроме того, зарегистрировано 873 случая заболевания сифилисом, в том числе в Алматы – 125 случаев. По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась на 6%. Зарегистрировано 1195 случаев хламидиоза, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.