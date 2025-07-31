Курс доллара откатится назад и не будет таким высоким, уверен Скляр

Первый вице-премьер Роман Скляр считает, что курс доллара откатится назад и не будет таким высоким, так как в прогнозе социально-экономического развития Казахстана на 2026 год он заложен на уровне 540 тенге. Такое мнение он высказал в четверг в ходе пресс-конференции в правительстве.

«Я тоже был на пресс-конференции, которую проводил Олжас Абаевич (Бектенов - премьер-министр - В.), и он сказал дословно - в прогнозе социально-экономического развития на 2026 год, который уже принят, курс доллара прописан 540. Цена на нефть при пессимистическом сценарии - $60 за баррель. Но возможны разные варианты», - сказал Скляр.

Он подчеркнул, что Бектенов озвучил уже принятые прогнозы, и привязать эти слова к росту курса доллара на рынке «не серьезно». По мнению Скляра, «прогноз мой и моих коллег - курс доллара откатится назад, таким высоким он не будет».

«И мы это много раз видели в разных ситуациях, когда курс стабилизировался. Я думаю, Национальный банк все возможное для этого сделает, и рынок сам сработает так, как нужно», - убежден первый вице-премьер.

Напомним, по итогам торгов в среду на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара США составил 546,20 тенге, повысившись на 3,93 тенге.