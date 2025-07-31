Начато внутреннее расследование в Минтранспорта по поводу крушения самолета Bek Air в 2019 году

В министерстве транспорта Казахстана остались вопросы по крушению самолета авиакомпании Bek Air в Алматы в 2019 году. Поэтому в ведомстве начали внутреннее расследование, заявил в четверг в ходе брифинга в правительстве министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

«Мы начали внутреннее расследование. Потому что остались ряд вопросов, которые и журналисты задают, и так далее. Внутреннее расследование (начали - В.), если мы найдем дополнительные факты, мы обратимся уже и в другие компетентные органы», - сообщил Сауранбаев.

Министр констатировал, что «авиационные крушения» рассматриваются очень долго и найти окончательное решение «очень сложно». Поэтому комитет гражданской авиации и занимается подготовкой необходимых документов.

Напомним, утром 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алматы в столицу, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Погибли 12 человек, не менее 50 получили травмы.

После крушения самолета Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификатов эксплуатанта и летной годности и совместно с главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности авиакомпании. По ее итогам были выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов. Так, выяснилось, что авиакомпания не имела действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей и не владела сведениями о состоянии двигателей воздушных судов. Также проверка показала, что авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов.

Результаты проверки были направлены в авиакомпанию, чтобы Bek Air в течение 10 дней предоставила в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В связи с неисполнением АО «Бек Эйр» предписаний об устранении нарушений в апреле 2020 года сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван, также были отозваны сертификаты летной годности всех 9 воздушных судов Fokker.

В начале апреля 2024 года главная транспортная прокуратура сообщила, что департамент полиции на транспорте объявил об окончании производства следственных действий по уголовному делу о факте крушения самолета.