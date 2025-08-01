Трамп установил торговые пошлины в отношении Казахстана

Президент США Дональд Трамп установил новые тарифы в размере от 10% до 41% в отношении 69 стран и территорий и Евросоюза.

Как сообщает CNN, новые тарифы будут введены 7 августа, чтобы дать таможенно-пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений и сбора новых пошлин.

Как отмечает телеканал, «универсальный» тариф на товары, ввозимые в США, останется на уровне 10%, как и ранее. Однако эта ставка будет применяться только к странам, с которыми у США положительный торговый баланс.

Ставка в 15% станет новым минимальным тарифом для стран, с которыми у США дефицит торгового баланса – это около 40 стран. Причем для многих из этих стран тариф будет ниже, чем введенные 2 апреля, но для некоторых он будет выше.

Кроме того, США установили дополнительный штраф в размере 40% за так называемые перевалки (траншипы) – товары, которые перевозятся из страны с высоким тарифом в страну с низким тарифом, а затем обратно в США. Сейчас США уже взимают штрафы и пени за такие товары, и 40% будут добавлены к этой сумме.

Вместе с тем Трамп повысил ставки таможенных пошлин на канадские товары, не подпадающие под действие соглашения о свободной торговле USMCA, с 25% до 35%.

Как следует из списка стран, опубликованного CNN, тарифы для Казахстана установлены в 25%. Ранее Трамп объявлял о таком тарифе.

В списке нет Китая, поскольку США ведут с ним отдельные переговоры.

Напомним, что Дональд Трамп объявил о новых больших пошлинах на импорт из большинства стран в начале апреля, а затем откладывал их введение до 1 августа. За это время о снижении ставок на большинство видов экспорта с США договорились Великобритания (с 25% до 10%), Япония (с 25% до 15%), Филиппины (с 20% до 19%), Вьетнам (с 46% до 20%), Индонезия (с 32% до 19%). Евросоюз договорился о 15-процентной пошлине вместо заявленной ранее Трампом 30-процентной в ответ на нулевые пошлины в отношении американских товаров в Европе.