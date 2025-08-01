Они проведут с Токаевым в Алматы переговоры
Генеральный секретарь ООН приедет в Казахстан
фото news.un.org

3 августа по приглашению Касым-Жомарта Токаева генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит с визитом Казахстан.

Как сообщает пресс-служба президента, в Алматы они с Токаевым проведут переговоры и посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

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