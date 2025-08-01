Генеральный секретарь ООН приедет в Казахстан

Они проведут с Токаевым в Алматы переговоры
3 августа по приглашению Касым-Жомарта Токаева генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит с визитом Казахстан.
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