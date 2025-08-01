Нацбанк провел валютные интервенции на $125,6 млн

30 июля Нацбанк сообщил, что решил провести валютные интервенции «в условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления». Как сообщила пресс-служба в пятницу, 1 августа, общий объем интервенций составил $125,6 млн.

«Проведение интервенций позволило снизить спекулятивную активность и обеспечить необходимую ликвидность на рынке», - говорится в сообщении Нацбанка.

По итогам июля курс тенге ослаб на 4%, до 540,72 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $235 млн до $260 млн, а общий объем торгов составил $5,7 млрд.

Вместе с тем продажи валюты из Национального фонда за июль составили $700 млн, что позволило обеспечить трансферты в республиканский бюджет и финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал. При этом доля продаж из Нацфонда составила 12% от общего объема торгов, или около $32 млн в день.

«По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений в рамках налогового месяца, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в августе Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов США», - добавили в Нацбанке.

Объем продажи валютной выручки по итогам июля в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около $450 млн.

Также в прошлом месяце Нацбанк покупал иностранную валюту на биржевых торгах для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40%. Общая сумма таких покупок составила $35 млн, или около 0,6% от общего объема торгов.

«В связи с превышением валютной доли ЕНПФ 40% при текущем уровне курса приобретение валюты за счет пенсионных активов ЕНПФ в августе не планируется», - добавили в Нацбанке.