Итоговый рост ВВП Казахстана за 2024 год составил 5% – Миннацэкономики

Итоговый рост экономики страны по итогам 2024 года составил 5%, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики со ссылкой на данные Бюро национальной статистики. Ранее предварительный рост ВВП составлял 4,8%.

По информации Бюро нацстатистики, экономический рост в 2024 году в значительной степени обеспечен развитием ненефтяного сектора.

«Производство товаров увеличилось на 6,3% (предварительные данные – 5,5%), сектор услуг продемонстрировал рост на 4,6%. Одним из ключевых факторов стало увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 6,8% (ранее – 5,9%). Это наивысший показатель с 2011 года. Существенный вклад внесли также строительный сектор на 15,3% (ранее – 13,1%) и сельское хозяйство – 13,7% (ранее – 13,3%)», - говорится в сообщении.

Также, по данным министерства, позитивную динамику продемонстрировали и смежные отрасли: объемы внутренней торговли выросли на 8,9% (ранее – 8,8%), услуги транспорта и складирования – на 9,4% (ранее – 8,5%).

В ведомстве уверены, что достигнутые результаты стали возможны благодаря мерам поддержки реального сектора, развития транспортно-логистической инфраструктуры, стимулирования инвестиционной активности и расширения доступности финансовых инструментов.

«Комплексная реализация экономической политики способствовала укреплению внутреннего спроса, росту предпринимательской активности и расширению производственного потенциала», - добавили в Миннацэкономики, считая, что таким образом, создается база для дальнейшего устойчивого роста и диверсификации экономики за счет положительной динамики ключевых отраслей, в частности, в обрабатывающей промышленности – 12,4% от ВВП, превышающая долю горнодобывающей промышленности (12%).