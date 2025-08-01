Он будет работать в структуре СЦК
В Казахстане открыли Центр по борьбе с дезинформацией

При Службе центральных коммуникаций при президенте начал работу Центр по борьбе с дезинформацией, сообщается на сайте СЦК.

Как отмечается в сообщении, центр «станет важным элементом в обеспечении права граждан на получение достоверной информации».

Среди его основных задач – выявление и опровержение недостоверной информации, обеспечение граждан объективными, проверенными данными по значимым темам, а также развитие культуры ответственного потребления информации.

Ожидается, что центр будет публиковать регулярные обзоры фейков, кейсы манипуляций, давать экспертные разъяснения по резонансным информационным темам.

Работать центр будет в сотрудничестве с государственными органами, экспертным сообществом, журналистами и гражданами.

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