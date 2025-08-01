В Казахстане открыли Центр по борьбе с дезинформацией

Он будет работать в структуре СЦК
При Службе центральных коммуникаций при президенте начал работу Центр по борьбе с дезинформацией, сообщается на сайте СЦК.
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