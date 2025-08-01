Воспитатели детского дома в Баганашыле заявляют, что их принуждают к увольнению

Коллектив Алматинского областного детского дома №1 в микрорайоне Баганашыл в Алматы заявил, что воспитателей вынуждают написать заявления об увольнении по собственному желанию. Они не согласны с тем, как происходит процедура передачи детского дома городу Алматы, и утверждают, что на них оказывается давление из-за того, что они выступили в защиту детей. Обращение коллектива предоставила журналисту «Власти» юрист Анна Чернова, его часть опубликована в ее аккаунте в Instagram.

«C нас сейчас хотят взять заявления по собственному желанию, то есть освободиться от неудобных, кто защищал детей. Мы просим вас: защитите коллектив. Вчера приезжали, было очень большое давление, чтобы всех забрали, отпустили в отпуск с 1 августа», - заявила одна из воспитателей в обращении.

Еще одна воспитательница заявила, что коллектив детского дома не согласен с тем, как проходит процедура его передачи на баланс города. По ее словам, при этом нарушаются все пункты Трудового кодекса РК и конституционные права, а также закон о статусе педагога.

Она рассказала, что 31 июля произошло внеплановое собрание коллектива, на котором администрация не смогла ответить на вопросы воспитателей и воспитанников. Воспитатели спрашивали, на каком основании коллектив принуждают написать заявления об увольнении по собственному желанию, если в Трудовом кодексе есть статьи, касающиеся расторжения трудового договора в связи с перемещением работодателя в другую местность. Воспитатели утверждают, что таким образом их оставляют без выходных пособий, компенсаций, отпускных и оздоровительных.

«Нас намеренно вводят в заблуждение и оказывают давление, говорят, что, если сейчас вы не напишете заявление на отпуск и увольнение, вы не получите отпускные, оздоровительные и так далее. И физически не будете приняты на другое место работы и не реализуете свои отпуска», - заявила воспитательница.

По ее словам, всему коллективу также не гарантируют трудоустройство после передачи детского дома городу.

«До нашего сведения довели, что мы всем коллективом будем влиты в действующий ЦПД №2 (Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах – В.), но при этом не было предложено допсоглашение о трудовом договоре или гарантийное письмо о принятии на работу в этот центр с сохранением непрерывного стажа, социального пакета, отпускных и так далее. Вместо этого было объявлено, что мы должны уволиться с КГУ "Областной центр поддержки детей" и нас на комиссионной основе будут принимать на работу в ЦПД № 2 города Алматы, то есть с юридической точки зрения не гарантирующей трудоустройство всего коллектива», - также выразила беспокойство воспитательница.

При этом, по ее словам, комиссия ЦПД №2 уже приезжала в Баганашыл без предупреждения.

«Люди ходили по этажам, задавали провокационные вопросы, провоцировали детей и сотрудников на волнения, на бунт, на увольнение. Задавали вопросы: “Нашли ли вы новое место работы?”, [говорили]: “У нас есть свои медики, свои повара”», - также заявила воспитательница.

На встречные вопросы коллектива, по ее словам, комиссия отвечала, что они задают слишком много вопросов.

«Если честно, по моим ощущениям и лично моему мнению, была деморализация и подрывание психологического и эмоционального фона коллектива», - отметила она.

Директор детского дома Роза Бекишова отказалась прокомментировать по телефону заявления коллектива.

В феврале прошлого года сообщалось, что Алматинский областной детский дом №1, расположенный в микрорайоне Баганашыл в Алматы, переведут в Конаев, где инвестор, Damu Development Group, строил новое здание. Вскоре уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что детский дом останется на месте. В тот же день аким Алматинской области Марат Султангазиев пояснил, что в Алматы останутся только те дети, которые уже воспитываются в детском доме №1, а вновь поступившие дети будут размещаться в новом комплексе в Конаеве на 240 мест.

21 июля начался переезд детей из Алматы в Конаев, который закончился скандалом. После того как в сети появились видео принудительного переезда, президент Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд в Конаев и отремонтировать здание детского дома. Сейчас администрация президента проводит служебное расследование.

Накануне акимат Алматы заявил, что воспитанники детского дома продолжат проживать на территории своего центра и учиться в Алматы. А реконструкция здания детского дома начнется в следующем году. При этом в акимате заверили, что вопрос временного размещения детей на время работ будет решен с учетом требований безопасности и обеспечения необходимых условий проживания.

«Детей разлучать не будут. Обучение воспитанников будет продолжаться в тех же школах города Алматы, где они учатся сейчас. Переезд детей из здания детского дома в город Конаев не рассматривается», - также говорится в сообщении акимата.