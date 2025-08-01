Адвоката Мейржана Доскараева обвиняют в распространении ложной информации. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«В отношении меня составлен протокол об административном правонарушении по статье 456-2 части 3 Кодекса об административных правонарушениях, якобы за размещение ложной информации», - сообщил Доскараев на странице в TikТok.

Адвокат считает, что это политически мотивированное давление на него как адвоката. Он также отмечает, что оказывается давление на правозащитников, которых он защищает. По его словам, каждый раз, когда он посещает Жыланбаева, у него изымают письма, жалобы и заявления, которые передает его подзащитный.

«Меня ограничивают в моих правах как адвоката. Вместо того чтобы реагировать на нарушения прав человека, власти преследуют адвоката, пытаясь заставить меня замолчать. <...> Оно направлено на то, чтобы лишить Марата Жыланбаева права на защиту, а народ - права знать правду. Я продолжу свою работу. Буду защищать Марата и дальше информировать общественность о его состоянии. Борьба не закончена», - заявил он.

Накануне адвокат Мейржан Доскараев сообщил, что посетил Марата Жыланбаева и тот опроверг слова секретаря координационного совета при уполномоченном по правам человека Раисы Шер о том, что его состояние оценивается как хорошее, что он занимается спортом, а голодовка носит лечебный характер.

«Комиссия заявила, что у него все прекрасно, он чувствует себя хорошо и у него нет жалоб. Но фактически он им сказал, что это не так. Для того чтобы заниматься спортом, у него помещение три на четыре метра. Как можно в таком месте бегать?» - задается вопросом адвокат.

По словам Доскараева, Марат Жыланбаев рассказал представителям уполномоченного по правам человека об антисанитарных условиях содержания, причинах своей голодовки, а также о нарушениях прав, с которыми он сталкивается. Помимо прочего, он написал заявление на имя прокурора Акмолинской области с просьбой отреагировать на распространение ложной информации со стороны Раисы Шер и Артура Ластаева. Однако, как сообщил адвокат, сотрудники колонии изъяли это заявление, пообещав зарегистрировать его самостоятельно.

Адвокат также сообщил, что состояние здоровья Марата Жыланбаева ухудшилось, у него проблемы с поджелудочной железой.

Ранее секретарь координационного совета при уполномоченном по правам человека Раиса Шер писала у себя в Facebook, что посетила Марата Жыланбаева. По ее словам, он чувствует себя хорошо и не высказывал жалоб на состояние здоровья. Также она отметила, что Жыланбаев регулярно занимается спортом, в том числе бегом, посещает библиотеку. Кроме того, Шер сообщила, что Жыланбаев периодически держит голодовку «в целях тренировки организма». Она также утверждала, что он удивился, узнав о заявлениях правозащитников о резком снижении его веса до 45 кг, и заявил, что не в курсе, «кто и зачем распространяет такую недостоверную информацию».

31 июля специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы оштрафовал правозащитницу Бахытжан Торегожину за «распространение ложной информации» (456-2 часть 3 КоАП). Ранее Торегожина сообщила о тяжелом состоянии здоровья политического активиста и марафонца Марата Жыланбаева, заявив о том, что у него «неестественный цвет кожи, обморочное состояние», а вес снизился до 45 кг. «Власть» рассказывала о том, что происходило на этом суде.

61-летний Марат Жыланбаев – лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!». Он находится под стражей с весны 2023 года, осенью того же года на закрытом судебном процессе был осужден на семь лет за участие и финансирование экстремистской организации. Казахстанские и международные правозащитники считают его политическим заключенным.

Жыланбаев – ультрамарафонец, обладатель семи рекордов, внесенных в Книгу рекордов Гиннеса.