Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в сентябре

Страны ОПЕК+ в воскресенье договорились увеличить добычу нефти на 547 тыс. баррелей в сутки в сентябре, сообщает Reuters .

Это решение принято на фоне растущего давления США на Индию с требованием прекратить закупки российской нефти и с целью восстановить долю рынка на фоне растущих опасений по поводу возможных перебоев с поставками. В заявлении по итогам встречи ОПЕК+ назвала в качестве причин своего решения здоровую экономику и низкий уровень запасов.

Страны должны встретиться вновь 7 сентября, чтобы рассмотреть вопрос о возобновлении очередного этапа сокращения добычи общим объемом около 1,65 млн баррелей в сутки. Эти сокращения в настоящее время действуют до конца следующего года.

Страны ОПЕК+ начали наращивать добычу в апреле с умеренного повышения на 138 тыс. баррелей в сутки, за которым последовал более крупный, чем планировалось, рост на 411 тыс. баррелей в сутки в мае, июне и июле, на 548 тыс. баррелей в сутки в августе и теперь на 547 тыс. баррелей в сутки в сентябре.

Помимо добровольного сокращения примерно на 1,65 млн баррелей в сутки для восьми членов, у ОПЕК+ все еще есть сокращение на 2 млн баррелей в сутки для всех членов, которое также истекает в конце 2026 года.

Ранее Казахстан предупредил, что вынужден превышать свои прогнозные обязательства в связи с реализацией проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз, поскольку требовать от партнеров по Тенгизу снижать добычу Казахстан не может, так как они инвестировали в проект будущего расширения $49 млрд и «рассчитывают на увеличение добычи, получение возврата своих инвестиций и получение прибыли».