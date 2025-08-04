Умер Талгат Мусабаев

На 75 году жизни умер казахстанский космонавт, в последующем – депутат сената Талгат Мусабаев. Президент выразил соболезнования его родным и близким.

«Талгат Амангельдиевич – герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики», - говорится в телеграме.

Кроме того, отметил президент, будучи депутатом сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний.

«Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах», - говорится в телеграмме.

Талгат Мусабаев родился в 1951 году. Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола по специальности «техническая эксплуатация авиационного радиооборудования», Алма-Атинский аэроклуб Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, 30-й учебно-тренировочный отряд гражданской авиации. Высшей квалификационной комиссией Министерства гражданской авиации СССР в 1986 году ему было выдано свидетельство пилота гражданской авиации. Также он окончил Ульяновский центр подготовки летного, диспетчерского и инженерно-технического состава авиации стран - членов СЭВ, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина по курсу общекосмической подготовки, Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.

Работал в разные годы инженером радиооборудования Бурундайского авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации, инструктором отдела политико-воспитательной работы Казахского Управления гражданской авиации, был земестителем командира 240-го летного отряда Алма-Атинского объединенного авиаотряда по политико-воспитательной работе, вторым пилотом самолета Ан-2 в Бурундайском объединенном авиаотряде, ТУ-134 1-го летного отряда Алма-Атинского объединенного авиаотряда, космонавтом-исследователем дублирующего экипажа по казахстанской программе экспедиции посещения, первым космонавтом-исследователем по программе экспедиции посещения в составе советско-австрийского экипажа для подготовки к полету на орбитальный комплекс «Мир», бортинженером экипажа основной экспедиции ЭО-16 на космическом корабле «Союз ТМ-19» на орбитальный комплекс «Мир» (первый космический полёт).

Также в разное время был начальником боевой подготовки армейской авиации Вооруженных сил Российской Федерации, генеральным директор АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» (космический ракетный комплекс на базе ракеты-носителя «Ангара»), возглавлял аэрокосмический комитет министерства образования и науки Казахстана, Национальное космическое агентство, Аэрокосмический комитет министерства по инвестициям и развитию. Был советником президента и депутатом сената парламента, председателем совета директоров АО «Национальная компания «Казкосмос», членом совета директоров АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» и сопредседателем подкомиссии по комплексу «Байконур» межправительственной комиссии по сотрудничеству с Россией.