Дело о смерти дяди Шерзата Полата прекращено

Уголовное дело о смерти дяди Шерзата Полата - Нурканата Гайыпбаева прекращено, сообщил адвокат семьи Меирман Шекеев в своем аккаунте в Instagram.

Ранее по предварительным данным сообщалось, что он покончил жизнь самоубийством и каких-либо признаков криминального характера не установлено. Адвокаты семьи намерены подать заявление о восстановлении производства по делу.

Также Шекеев сообщил, по делу об убийстве Шерзата Полата назначено апелляционное заседание на 18 августа в Алматинском областном суде.

Восемь из девяти осужденных подали апелляционные жалобы - воздержался от заявления только Думан Искаков, который недавно вышел на свободу в связи с отбытием назначенного наказания. Он был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Шерзата Полата убили в ночь на 4 октября 2024 года возле семейного продуктового магазина «Камажай» на фоне конфликта из-за оплаты банки пива. После этого в семье подростка случилось еще несколько трагедий: их дом был сожжен, а дядя Полата, Нурканат Гайыпбаев, ушел из жизни. Самой семье угрожали, а вся страна обсуждала то, что преступники, возможно, были частью предполагаемой группировки «Хуторские».

Главное судебное разбирательство по делу началось 17 апреля и 5 июня был озвучен приговор. Подсудимых приговорили к реальным срокам от 1,5 до 23 лет, а также была частично удовлетворена компенсация потерпевшим.

Дело по факту поджога дома семьи Шерзата Полата все еще расследуется и находится в производстве спецпрокурора.