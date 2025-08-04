NCOC выиграл в апелляционном суде дело по экологическому штрафу на 2,3 трлн тенге

Крупнейшие нефтяные компании, включая Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. и TotalEnergies SE, входящие в консорциум NCOC, управляющий Кашаганом, выиграли в апелляционном суде дело о штрафе за ущерб окружающей среде, который мог превысить $4 млрд, сообщает Bloomberg .

Ранее Казахстан пытался оштрафовать партнеров по разработке нефтяного месторождения Кашаган на сумму около 2,3 трлн тенге, что на тот момент составляло $5,1 млрд, а по текущему обменному курсу составляет $4,2 млрд.

Как отмечает Bloomberg, разработка месторождения Кашаган стоимостью $55 млрд сопровождалась задержками и перерасходом средств. Власти Казахстана добивались увеличения доходов от национальных месторождений и подали иск к партнерам по совместному предприятию в международный арбитраж на возмещение ущерба на сумму более $160 млрд. Большая часть этой суммы представляет собой упущенную выгоду, но также включает убытки, связанные с предполагаемыми нарушениями в области охраны окружающей среды, и сделками, которые, по утверждению Казахстана, были коррупционными.

В начале 2023 года правительство Казахстана обязало консорциум North Caspian Operating Company выплатить штраф в размере 2,3 трлн тенге за то, что на месторождении могло храниться слишком большое количество серы.

В прошлом году венчурные партнеры предложили Казахстану урегулировать дело о сере путем дополнительных инвестиций в социальные проекты в размере $110 млн в течение следующих двух лет, расходы, которые могли бы быть возмещены из доходов Кашагана в соответствии с контрактом на раздел продукции. Предприятие также предлагало осуществлять дополнительные выплаты, связанные с поставками сжиженного углеводородного газа правительству, и создать многомиллионный фонд социального развития.

Занимавший ранее пост министра национальной экономики Нурлан Байбазаров в декабре прошлого года заявлял, что правительство Казахстана не получало официальных предложений от разработчиков Кашагана по урегулированию экологического штрафа в $5 млрд.