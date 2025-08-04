Годовая инфляция в Казахстане в июле осталась на уровне 11,8%

Инфляция в июле в годовом выражении составила 11,8%, оставшись на уровне июня, сообщает Бюро национальной статистики.

В годовом выражении рис подешевел на 8,9%, огурцы – на 8,4%, крупа гречневая – на 7,8%, курага – на 3%, крупа овсяная – на 1,4%. Бананы подорожали на 10,4%, фрукты консервированные – на 8,7%, горох – на 8,6%.

Среди непродовольственных товаров повысились цены обои виниловые – на 2,5%.

По сравнению с июлем 2024 года уровень цен на услуги сантехника повысился на 4%, услуги ремонта сотового телефона – на 2,2%.

В июле месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,7% (в июне был 0,8%).

За месяц из продуктов питания снижение цен отмечено на помидоры – на 14,7%, перец сладкий – на 11,2%, огурцы – на 10,5%, морковь – на 7,9%, картофель – на 7,3%, виноград – на 5,2%, чеснок – на 5,1%, свеклу – на 4,2%.

Повышение цен наблюдается на пряники и крупу овсяную – по 1,3%, фруктовые соки – на 1,2%, сахар – на 0,8%, мед – на 0,7%, колбасные изделия – на 0,5%.

Из непродовольственных товаров в июле подешевели автомобили и пылесосы – по 1,4%.

Цены на услуги бассейнов повысились на 3,2%, тренажерных залов – на 2,8%, услуги фотографов – на 1,5%, курьерские услуги – на 0,9%.